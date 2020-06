ÖFB-Team hofft am Sonntag auf Losglück

Das ÖFB-Team wird aus Topf 3 gezogen. Aus Topf 1 drohen Kaliber wie Deutschland oder Spanien, aber auch Mannschaften wie Griechenland oder Bosnien-Herzegowina, die in Reichweite sein könnten. In Topf 2 warten ebenfalls Top-Teams wie Kroatien oder Belgien und schlagbare Gegner wie Ungarn oder Irland.

Selbst bei einer günstigen Auslosung ist für Windtner die EM-Teilnahme kein absolutes Muss. "Im Fußball gibt es keine Garantie. Aber wir werden alles dafür mobilisieren. Der Betreuerstab und die Mannschaft sind sich der Aufgabe bewusst, es ist der echte Wille da, das Ziel zu erreichen", sagte der ÖFB-Boss.

Die Quali-Partien gegen die namhaften Gegner werden laut Windtner wieder im Happel-Stadion ausgetragen. Für das eine oder andere Heimspiel gegen einen laut Papierform schwächeren Kontrahenten sei aber wie bisher eine Austragung außerhalb Wiens denkbar.

Mit der Vergabe der Heimspiele kann sich der ÖFB noch am Sonntag beschäftigen - der genaue Spielplan wird vom UEFA-Computer erstellt und schon gegen 16.30 Uhr veröffentlicht. Terminkonferenzen wie in den vergangenen Jahren gehören ab sofort der Vergangenheit an. Die EM-Qualifikation, deren Partien an Doppel-Runden von Donnerstag bis Dienstag ausgetragen werden, beginnt mit einem Match pro Mannschaft am 7./8./9. September. Es folgt ein "Double Header" am 9./10./11. und 12./13./14. Oktober, der vierte und letzte Quali-Spieltag in diesem Jahr ist für 14./15./16. November angesetzt.