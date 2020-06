ÖFB-Präsident Windtner zieht positive Bilanz

In seiner bisherigen Amtszeit schaffte das Fußball-Nationalteam zwar keine Qualifikation für eine Endrunde, dafür wies der Oberösterreicher auf Erfolge im Nachwuchsbereich hin. So nahmen etwa Auswahlmannschaften an der U20-WM in Kolumbien 2011 oder an der U17-WM 2013 in den Vereinigten Arabischen Emiraten teil. Außerdem gelang im Vorjahr die Qualifikation für die Mädchen-U17-WM, das Frauen-A-Team scheiterte 2012 erst im EM-Play-off an Russland.

Die jüngsten Achtungserfolge im Frauen-Bereich stehen laut Windtner eng mit der ebenfalls in seiner Amtszeit realisierten Errichtung des nationalen Zentrums für Frauenfußball in St. Pölten in Verbindung. Außerdem habe man auch die Entwicklung der Burschen-Akademien vorangetrieben. "Wir haben die Kriterien hochgeschraubt, dadurch ist ein gewisses Qualitätsniveau da", sagte der 63-Jährige.