ÖFB plant weiter mit Klagenfurter Stadion

Das heutige Länderspiel wird die letzte Großveranstaltung für längere Zeit in der Klagenfurter EM-Arena sein. Gestern waren 9500 Tickets verkauft und weitere 1500 an die Gäste aus der Slowakei gegangen.



Doch das Kapitel Klagenfurt ist für den Verband (ÖFB) damit keineswegs beendet. "Ganz im Gegenteil", sagt ÖFB-Generaldirektor Alfred Ludwig, "unser schönstes Stadion nimmt auch in Zukunft in den Planungen einen entscheidenden Platz ein. Solch eine spezielle Atmosphäre gibt es in keiner anderen Landeshauptstadt."



Die Zukunft heißt WM-Qualifikation. Die Terminkonferenz findet am 10. und 11. September in Frankfurt statt. Dabei gilt als sicher, dass das Heimspiel gegen Deutschland im Wiener Ernst-Happel-Stadion gespielt wird. "In Klagenfurt sind die Partien gegen Irland oder Schweden denkbar. Oder sogar beide", sagt Ludwig.