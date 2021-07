ÖFB-Cup: LASK - Rapid in 1. Runde

Die Auslosung für die erste ÖFB-Cup-Runde am Montag in Wien hat einige brisante Duelle gebracht. Rekordmeister Rapid Wien trifft auf den knapp am Aufstieg in die Erste Liga gescheiterten LASK Linz. Der im Finale der abgelaufenen Saison sensationell gegen Pasching unterlegene Rekordsieger Austria Wien bekommt es neuerlich mit dem burgenländischen Regionalligisten SV Oberwart zu tun, den man in der Vorsaison zum Auftakt 3:1 besiegt hatte. Titelverteidiger Pasching bekam den ebenfalls in der Regionalliga spielenden TSV St. Johann/ Pongau zugelost.

Einigen Zündstoff birgt auch das Duell von Bundesliga-Aufsteiger SV Grödig mit Lokalrivale SV Austria Salzburg aus der Regionalliga. Vizemeister Red Bull Salzburg spielt ebenfalls gegen einen Drittligisten, den TTI St. Florian. Der auch von Red Bull kontrollierte Zweitligist FC Liefering verzichtet laut ÖFB-Angaben auf die Teilnahme am Cup.

Die 19 Vereine aus der Bundesliga und Erste Liga müssen in der ersten Runde durchwegs auswärts antreten. Ausgespielt wird die Auftaktrunde zwischen dem 12. und dem 14. Juli, die genauen Spielzeiten stehen noch nicht fest.

1. Runde: SV Oberwart Austria Wien Union St. Florian Red Bull Salzburg LASK Rapid Wien SC Team Wiener Linien Sturm Graz SC Schwaz WAC SC Bregenz SV Ried ASV Draßburg SC Wiener Neustadt SV Allerheiligen Wacker Innsbruck SV Seekirchen 1945 Admira Wacker Mödling Austria Salzburg SV Grödig Blau Weiß Linz SV Mattersburg SV Lafnitz SCR Altach SV Stegersbach Austria Lustenau SV Wals – Grünau SKN St. Pölten DSV Leoben Kapfenberger SV 1919 FC Hard SV Horn FC Dornbirn 1913 Vienna ASK Bad Vöslau TSV Hartberg SC Leopoldsdorf /Marchfeld SC/ESV Parndorf TSV St. Johann/ Pongau FC Pasching SC Mannsdorf FC Gratkorn ATSV Ober-Grafendorf SKU Amstetten SC Retz Vorwärts Steyr SV Schwechat SC Kalsdorf Dornbirner Sportverein FC Kitzbühel 1. SC Sollenau Wiener SK FC St. Veit FC Lankowitz SC Pinkafeld TSV Neumarkt Austria Klagenfurt SC Wiener Viktoria FAC Team für Wien FC Kufstein SAK Posojilnica Union Vöcklamarkt Villacher SV WSG Wattens

