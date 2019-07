ÖFB-Cup: Kantersiege für die Austria und Mattersburg

Nachdem sich bereits am ersten Spieltag der ersten Cuprunde sämtliche Favoriten keine Blöße gaben und souverän gewannen, legten am Samstag zumindest auch die beiden Bundesligisten Austria Wien und Mattersburg nach.

Die Wiener waren zu Gast bei Köttmannsdorf und feierten dort einen souveränen 9:0-Erfolg. Kapitän Alexander Grünwald traf dreifach. Ein Ehrentreffer war dem Heimteam nicht vergönnt, in den Schlussminuten wurde ein Elfmeter vergeben.

Von den neuen Gesichtern in der Startformation gehörte streng genommen eines keiner Neuerwerbung, sondern Rückkehrer Serbest, der in der Vorsaison an Kasimpasa in der Türkei verliehen war. In der Innenverteidigung lief neben Michael Madl Stephan Zwierschitz auf, der von der Admira gekommen war. Beim Kärntner-Liga-Club Köttmannsdorf war die Defensivzentrale der Violetten allerdings nie ernsthaft gefordert.