Koller weiß, was zu tun ist

Marc Janko: "In der ersten Hälfte haben wir es geschafft, die Uruguayer früh unter Druck zu setzen. Sie haben nur weite Bälle spielen können, nicht von hinten heraus kombinieren, daher waren sie nahezu nicht gefährlich. In der zweiten Hälfte hat sich das Spiel ein bisschen gedreht", analysierte der Stürmer. Das hatte wohl auch damit zu tun, dass die Kicker die Anweisung von Teamchef Marcel Koller - sich nach der Führung zurückzuziehen und den Gegner zu kontrollieren - nicht umsetzen konnten. "Wir sind noch nicht so weit, dass wir eine Mannschaft von diesem Format 90 Minuten dominieren können. Daran arbeiten wir", erklärte Janko.

Ähnlich äußertesich Zlatko Junuzovic. "Nach dem 1:0 haben wir probiert, uns ein bisschen fallen zu lassen, auf Konter zu agieren. Teilweise ist das gut gegangen, aber nicht zu 100 Prozent. Wir haben noch ein bisschen Probleme, wenn wir das Spiel dem Gegner überlassen. Momentan tun wir uns leichter, wenn wir den Gegner unter Druck setzen. Aber wir sind auf gutem Weg", erklärte der Legionär von Werder Bremen und sprach von einem "Resultat, mit dem wir leben können".

Dieser Meinung war auch Marko Arnautovic, der die Leistung der ÖFB-Auswahl in der ersten Hälfte als "Weltklasse" bezeichnete. "Jeder Spieler wollte in der zweiten Hälfte so weitermachen wie in der ersten, aber manchmal geht es nicht. Doch insgesamt war es okay. Wir haben gegen die Nummer sieben der Welt bestanden."

Bei Aleksandar Dragovic überwog nach der Partie ebenfalls die Zufriedenheit über einen Achtungserfolg gegen den WM-Starter und regierenden Copa-America-Champion. "Es ist kein Schande, gegen Uruguay 1:1 zu spielen", betonte der Abwehrspieler, der am Donnerstag zurück zu seinem Club Dynamo Kiew flog.

Die angespannte Situation in der Ukraine sieht der Wiener gelassen. "Ich freue mich auf meine Kollegen und werde auf dem Maidan spazieren gehen. Wie es mit der Liga weitergeht, werde ich dann sehen", sagte Dragovic. Der Auftakt zur Frühjahrsmeisterschaft ist in der Ukraine bis auf Weiteres verschoben, und weil sich Dynamo bereits aus der Europa League verabschiedet hat, droht Dragovic nun eine längere Phase ohne Pflichtspiele.