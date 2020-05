Obere Hälfte der Zweiklassengesellschaft

Salzburg: Angriff ist halt doch die beste Verteidigung



Das Kunststück, zum dritten Mal in Serie Meister zu werden, haben die Salzburger in der vergangenen Saison verpasst. Trotzdem ist der Vizemeister wie letztes Jahr wieder der große Favorit.



Stärken Salzburg besitzt trotz einer Sparwelle noch immer den qualitativ stärksten Kader der Bundesliga. Trainer Moniz kann aus einer Vielzahl an aktuellen und ehemaligen Teamspielern auswählen. Der Niederländer genießt einen Bonus, weil er in der öffentlichen Wahrnehmung im Gegensatz zu seinem Vorgänger Huub Stevens ein Sympathieträger ist. Das bringt mit sich, dass Moniz' Arbeit mehr Geduld entgegengebracht werden wird als der seines oft falsch verstandenen Landsmannes Stevens. Salzburg schoss in der Saison 2010/'11 lange zu wenige Tore. Das wurde schon im letzten Saisonviertel besser und wird diese Saison noch besser werden. Sollte der Spanier Soriano verpflichtet werden, stehen mit ihm, Alan und Wallner gleich drei Torjäger im Kader.