Nur sechs Cheftrainer im Ausland

Ralph Hasenhüttl kämpft mit Aalen um den Aufstieg in Deutschlands zweite Liga. In der viertklassigen Regionalliga wurde Ex-Rapid-Trainer Peter Pacult mit dem Red-Bull-Klub Leipzig Herbstmeister, sein Fitness-Coach ist Christian Canestrini . In der Bundesliga als Co-Trainer ist Günther Gorenzel-Simonitsch beim 1. FC Kaiserslautern tätig.



In die USA zog es Andreas Herzog , der seit Jahresbeginn im Trainerstab von Teamchef Klinsmann arbeitet. Sein Ex-Vorgesetzter Josef Hickersberger genießt im arabischen Raum einen guten Ruf und trainiert Al Wahda.

Ein weiterer Ex-Teamchef, Alfred Riedl, ist technischer Direktor des Verbandes von Laos, sein Teamchef ist Hans-Peter Schaller. Für Liechtensteins Verband arbeiten Dietmar Kupnik , Rene Pauritsch und Hans-Peter Pircher . Manfred Schneider trainiert Gossau ( Schweiz, 3. Liga).