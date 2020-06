Nuhiu: Von Rapid in die Türkei

Rapid bringt wieder einen Spieler ins Ausland, es ist aber (noch) nicht Christopher Drazan. Atdhe Nuhiu hat am Montag das Trainingslager der Wiener in Windischgarsten verlassen, um über einen Wechsel in die Türkei zu verhandeln.



Eskisehirspor, die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison, angelt nach dem 22-jährigen Mittelstürmer. Mit Rapid gibt es bereits eine Einigung: Der türkische Europa-League-Starter will den 1,96-Meter-Mann leihen, mit der Option auf einen Kauf. Rapid könnte in diesem Fall die Option auf eine Verlängerung des 2013 auslaufenden Vertrages ziehen, um die fällige Ablöse zu lukrieren.



Nuhiu, der 2010 um nur 70.000 Euro aus Ried kam, will sich vor Ort in der Stadt zwischen Istanbul und Ankara vom Angebot überzeugen. " Nuhiu unterschreibt, wenn er von Eskisehir einen positiven Eindruck bekommt", sagt Trainer Peter Schöttel, der den Abgang intern nachbesetzen würde: "Boyd, Alar, Burgstaller und auch Grozurek können Mittelstürmer spielen. Das sind genug Varianten."