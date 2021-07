Niederlande wahrt Mini-EM-Chance

Als neuntes Team qualifizierte sich Italien für die Endrunde in Frankreich. Die Squadra Azzurra sicherte sich mit einem 3:1-Erfolg in Aserbaidschan eines der zwei EM-Tickets in Gruppe H. Sampdoria-Stürmer Eder (11.), Stephan El Shaawary (43.) und ManUnited-Verteidiger Matteo Darmian (65.) schossen die Italiener in Baku zu einem ungefährdeten Sieg. Dmitri Nasarow gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (31.).

Die Elf von Trainer Antonio Conte ist nach ihrem sechsten Sieg in der laufenden Qualifikation weiter ungeschlagen und ersparte sich ein brisantes Endspiel gegen Norwegen. Der Tabellenzweite der Gruppe H besiegte zu Hause in Oslo Malta mit 2:0. Alexander Tettey (19.) und Alexander Söderlund (52.) trafen für die Norweger, bei denen Salzburg-Legionär Valon Berisha in der 84. Minute eingewechselt wurde.

Auch Wales und Belgien haben das Ticket für die EURO gelöst. Belgiens Nationalteam siegte in Andorra ohne Probleme 4:1 und übernahm damit auch die Führung in der Gruppe B, da Wales in Zenica Bosnien-Herzegowina mit 0:2 unterlag. Durch die 1:2-Heimniederlage von Israel gegen Zypern können aber auch die Waliser nicht mehr aus den Top zwei verdrängt werden.

Damit stehen zwölf der 24 EM-Teilnehmer fest.

Ergebnisse, Tabellen