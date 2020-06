Neymar macht den Fans Mut: "Ich werde fit"

Der angeschlagene brasilianische Superstar Neymar hat den Fans der Seleção versprochen, dass er bis zur WM im eigenen Land fit und titelhungrig sein wird. "Ich hatte zunächst zwar schon ein bisschen Angst wegen der WM. Aber in drei Wochen bin ich wieder zurück, vielleicht kann ich sogar beim letzten Spiel von Barcelona dabei sein", sagte der 22-jährige Barça-Stürmer.

Neymar hatte sich am Mittwoch bei der 1:2-Niederlage von Barcelona im Cupfinale gegen Real Madrid eine Prellung im linken Fuß zugezogen. Dadurch sei eine Entzündung, die ihn schon länger geplagt habe, schlimmer geworden, verriet der Spieler in der Nachrichtensendung "Jornal Nacional" im brasilianischen TV-Sender Rede Globo. "Nach dem Spiel konnte ich vor Schmerzen kaum auftreten."

Nicht spielen oder trainieren zu können, sei für ihn "schrecklich". Bei der Frage, ob er nun bei der WM ausgeruhter und "hungriger" sein werde, lachte Neymar. "Appetit habe ich immer. Noch dazu bei einer WM. An Willenskraft und Lust wird es also nicht mangeln", betonte der frühere Profi des FC Santos. Bei der Weltmeisterschaft trifft der Gastgeber in der Gruppenphase auf Kroatien, Mexiko und Kamerun.