Neues Führungsteam bei Sturm Graz

In Graz wird das Personal so oft gewechselt wie die Tischdecken im VIP-Klub. Dieses Mal gibt es bei Sturm sogar ein neues Führungsmodell. Generalmanager Gerhard Goldbrich ist der neue starke Mann beim Meister von 2011. Dem früheren Sturm-Spieler sind als Geschäftsführer für die Bereiche Sport und Wirtschaft in Zukunft der bisherige Co-Trainer Ayhan Tumani beziehungsweise die im Verein bisher für Sponsoring zuständige Daniela Tscherk unterstellt.



Goldbrich wird sein Amt offiziell am 1. Dezember antreten. Zuletzt war der 45-Jährige als Marketingchef für die Holding Graz, den kommunalen Dienstleister der steirischen Landeshauptstadt, tätig. Goldbrich bestritt von 1984 bis 1988 insgesamt 54 Spiele für Sturm und erzielte dabei vier Tore. " Sturm hat mir seinerzeit das Tor zur Karriere geöffnet", erinnerte der frühere Mittelfeldspieler.



Goldbrich ist seit Jänner Vorstandsmitglied.