Weltfußballer: Neuer, Messi oder Ronaldo?

Titelträger Cristiano Ronaldo, der vierfache Weltfußballer Lionel Messi und Weltmeister-Torhüter Manuel Neuer sind die drei Kandidaten für die Wahl zum Weltfußballer des Jahres 2014. Dies gab die FIFA am Montag in Zürich bekannt. Der Weltverband FIFA vergibt die Auszeichnung nach der Wahl durch Sportjournalisten, Nationaltrainer und Kapitäne im Rahmen einer Gala am 12. Jänner in Zürich.

Ursprünglich waren auf der Ende Oktober veröffentlichten Liste 23 Fußballer, nun wurde die Auswahl auf dieses Trio reduziert. Im Vorjahr hatte Ronaldo ( Real Madrid) vor Messi ( FC Barcelona) und dem Neuer-Teamkollegen bei Bayern München, Franck Ribery, den Ballon d'Or gewonnen. Für Barca-Superstar Messi könnte es nach 2009, 2010, 2011 und 2012 bereits der fünfte Titel werden. Er ist zum achten Mal en suite in der engeren Auswahl, Ronald zum vierten Mal in Folge.