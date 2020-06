Walter Kogler heuert in Erfurt an

Das Stadion wird renoviert, der Präsident ist ambitioniert, und der Sportvorstand ist ohnehin ein Garant für Erfolg und ein Mann mit Visionen. Alfred Hörtnagl, Koglers langjähriger Weggefährte aus erfolgreichen Tiroler Zeiten, stellt seit einem halben Jahr in Erfurt im Hintergrund die Weichen für einen baldigen Aufstieg in die 2.Liga. „Aber er hat sich in die Trainerfrage nicht eingemischt“, will Kogler betonen, „ich habe mich auch nicht aufgedrängt, oder beworben. Ich war nur im Frühjahr einmal in Erfurt und habe lange mit dem Präsidenten gesprochen. Offenbar habe ich da einen guten Eindruck hinterlassen.“

Und auch das mehrtägige Wechsel-Theater um Austrias Meistermacher Peter Stöger (1.FCKöln) sei für ihn kein Nachteil gewesen, glaubt Walter Kogler. „Das ist schon eine Wertschätzung für den österreichischen Fußball, wenn ein Traditionsklub für einen österreichischen Trainer so viel Geld in die Hand nimmt. Das hat in Deutschland schon Eindruck hinterlassen.“