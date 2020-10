Nach Nadal steht auch Djokovic im Halbfinale

Djokovic strebt in Paris seinen 18. Grand-Slam-Titel an, Nadal seinen 19. Angeführt wird die Liste der Siege (20) bei den vier wichtigsten Turnieren von dem Schweizer Altstar Roger Federer. Der Schweizer hat seine Saison nach einer Knie-Operation vorzeitig beendet.

In New York war Djokovic in der Partie gegen Carreno Busta disqualifiziert worden, weil er aus Verärgerung einen Ball weggeschlagen und dabei eine Linienrichterin getroffen hatte.

Schwerer Start

Auch dieses Mal lief es zunächst nicht optimal für den Serben. Gegen die Nummer 17 der Setzliste kassierte er seinen ersten Satzverlust im diesjährigen Turnier, steigerte sich dann aber kontinuierlich und verwandelte nach 3:10 Stunden seinen ersten Matchball zum Sieg. Davor hatte Tsitsipas ist zum ersten Mal in seiner Karriere in das Paris-Halbfinale erreicht. Der 22-Jährige gewann gegen den gleichaltrigen Russen Andrej Rublew 7:5, 6:2, 6:3.