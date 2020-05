Austria sucht und findet in Israel einen Stürmer

Es hat einmal geklappt, warum also nicht wieder? Nachdem Omer Damari im Herbst zum Volltreffer wurde, sucht die Austria nach den Enttäuschungen mit den Wintertransfers Zulechner und Ronivaldo wieder in Israels Liga nach einer Verstärkung für den Angriff.

Konkret geht es um Netanyas Goalgetter, den Nigerianer Olarenwaju Kayode, der am Freitag 22 wird. Der Nachwuchsteamspieler hat in 24 Spielen zehn Treffer erzielt und stürmte schon für Red Bull Ghana. Von Austria-Seite heißt es dazu: "Kayode ist einer von mehreren interessanten Kandidaten." Unklar ist die Vertragssituation: Offiziell läuft der Vertrag aus, in Israel wird allerdings berichtet, dass 800.000 Euro Ablöse realistisch wären.

Die nächsten Abgänge kündigen sich in Salzburg an: Tormann Peter Gulacsi könnte zu RB Leipzig wechseln, Rechtsverteidiger Peter Ankersen zum FC Kopenhagen.