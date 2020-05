Moniz: "Leider ist das sehr peinlich heute"

Franco Foda (Sturm-Trainer): "Es war ein verdienter Sieg. Wir hatten die besseren Möglichkeiten, Salzburg hatte bis zum Ausschluss nur eine einzige Chance. Dazu hätten wir nach dem 2:0 auch das 3:0 machen müssen. Heute waren wir über 90 Minuten sehr präsent, taktisch hervorragend. Wir haben sehr schnell und zielstrebig nach vorne gespielt.



Wir hätten auch das 3:0 machen können, nach dem Ausschluss war es noch sehr spannend. Es war eine heroische Leistung, wir haben in Unterzahl gekämpft und alles gegeben. Ich habe immer betont, wenn alle Mann an Bord sind, werden wir wieder besser spielen."



Ricardo Moniz (Salzburg-Trainer): "Wir haben den Gegner aus dem Nichts aufgebaut. Offensiv haben wir gegenüber Donnerstag ein zweites Gesicht gezeigt. Auch in der Defensive waren wir nicht so konsequent. Wenn du nur 99 Prozent konzentriert bist, reicht das nicht.



Leider ist das sehr peinlich heute. Leidenschaft ist das wichtigste, aber ich sehe das noch zu wenig. Ich stelle mich trotzdem vor die Mannschaft, ich fange alle Schläge auf, ich bin stark genug."