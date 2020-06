Modus: Wer wie aufsteigt

Der UEFA ist ein Fauxpas unterlaufen: Auf der offiziellen EURO-Homepage wurde ein Dokument mit einem falschen Reglement publiziert.



Nach diesem hätte bei Punkt- und Torgleichheit mehrerer Teams in den direkten Duellen die Tordifferenz aus allen Gruppenspielen über die Platzierung entschieden. Tatsächlich kommt davor noch ein anderes Kriterium zum Tragen: Wenn nur zwei der drei punktegleichen Teams eine idente Tordifferenz aufweisen, dann entscheidet in diesem Fall zunächst das direkte Duell der beiden Teams.



Das fehlerhafte Reglement war übrigens noch Donnerstagabend auf der UEFA-Homepage zu finden.



In Gruppe C ist es durchaus möglich, dass nach dem dritten Spieltag am Montag drei Teams punktgleich sind. Am Donnerstag fiel die erste Entscheidung der EM: Irland ist nach der zweiten Niederlage ausgeschieden. Spanien, Kroatien und Italien haben Chancen auf den Aufstieg. Wer kommt wie weiter?



Spanien Der Titelverteidiger steht mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Kroatien im Viertelfinale. Ein Remis reicht ebenfalls, auch wenn die Italiener gegen Irland gewinnen. Denn die Spanier haben gegenüber den Kroaten in jedem Fall die Nase vorne. Bei einer Pleite gegen Kroatien muss Spanien hoffen, dass Italien nicht gegen Irland gewinnt.



Kroatien Die Kroaten sind mit einem Sieg gegen Spanien in jedem Fall weiter. Ein Remis und eine Niederlage reichen ebenfalls, wenn die Italiener gegen Irland nicht gewinnen. Gewinnen die Italiener, sind die Kroaten bei einem 0:0 gegen Spanien ausgeschieden. Bei einem 1:1 muss man hoffen, dass Italien gegen Irland nicht 3:1 oder höher gewinnt. Bei einem 2:2 oder einem höherem Remis sind die Kroaten weiter, egal, wie hoch Italien gewinnt.



Italien Nach zwei Remis aus zwei Gruppenspielen brauchen die Italiener gegen die Iren in jedem Fall einen Sieg, um eine Chance auf ein Viertelfinalticket zu haben. Dieser reicht, wenn es im Parallelspiel einen Sieger gibt. Dieser reicht auch, wenn das Parallelspiel 0:0 endet. Bei einem 1:1 zwischen Spanien und Kroatien kommt es aber darauf an, wie hoch Italien Irland schlägt.