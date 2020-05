Mit Hoffer als Solospitze?

Der nominelle Kapitän heißt Marc Janko, doch der spielt - zumindest in der Vorbereitung auf das Spiel in Deutschland - keine große Rolle. Denn Teamchef Dietmar Constantini ließ zuletzt mit Solospitze Erwin Hoffer vor der offensiven Dreierreihe Marko Arnautovic, Martin Harnik (als hängende Spitze) und Daniel Royer üben. In der vorsichtigeren Variante würde Arnautovic nach vorne und Dag (auf dem rechten Flügel) ins Team rutschen.



DFB-Teamchef Joachim Löw wählt eine - im deutschen Sinn - vorsichtigere Variante. Er lässt Jungstar Mario Götze vorerst auf der Bank, spielt im Mittelfeld mit Toni Kroos als "Zwischenspieler" zwischen dem offensiven Mesut Özil und dem defensiver orientierten Bastian Schweinsteiger.



"Wir wollen uns definitiv für die EM qualifizieren, das ist das Ziel", sagte Löw am Donnerstag. Dazu fehlt noch genau der Sieg gegen Österreich. Löw erwartet, dass seine Elf dabei auch "fußballerisch überzeugt".