Auch mit 40 Jahren hat Francesco Totti nichts verlernt. Im Viertelfinale der Coppa Italia konnte sich die Roma wieder einmal auf den Kapitän verlassen. Als sich schon alle mit einer Verlängerung abgefunden hatten, traf Totti in der siebenten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter zum 2:1.

Zuvor hatte der Bosnier Edin Dzeko die Roma in der 68. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Der Zweitligist aus Cesena kam aber bereits fünf Minuten später durch Luca Garritano zum Ausgleich. Dieses Unentschieden hatte bis zu eben jenem Elfmetertor von Totti in der 97. Spielminute Bestand.

Roma-Trainer Luciano Spalletti feierte Totti nach dessen Siegtor als "Muhammad Ali des Fußballs". Zudem würde Totti in jeder Situation einen Geistesblitz haben, den andere nicht einmal sehen würden.

Nach dem Zittersieg gegen den Cesena wartet nun im Halbfinale das Derby gegen Lazio auf Totti und seine Roma. Im zweiten Halbfinale stehen sich Serienmeister Juventus Turin und der SSC Neapel gegenüber.