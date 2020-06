Milan und Barça trennen sich 0:0

Ein 0:0 im Hinspiel ist im Normalfall ein passables Resultat für beide Teams. Alles offen. Nicht aber, wenn der FC Barcelona das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League im Nou-Camp-Stadion austragen darf. Dort ist der Titelverteidiger eine Macht, AC Milan darf sich davon am 3. April überzeugen.



Carles Puyol spielte gestern links in der spanischen Viererkette, was deren Wirkung am Anfang nicht wirklich zuträglich war. Der Kapitän fühlt sich in der Mitte wohler. Ein Patzer folgte dem nächsten, Boateng und Robinho hätten Milan schon in Minute drei in Führung schießen müssen.



Zlatan Ibrahimovic, der Barcelona vor zwei Jahren verlassen musste und nach Italien wechselte, tat in den ersten 20 Minuten das, was er neben erstklassigem Fußball am zweitbesten kann: Er stolzierte aufreizend lässig über den Platz. Am Wiener Heumarkt hätte der Schwede niemals 100 Schilling Sympathieprämie von den Catch-Fans bekommen. Mit seiner ersten und einzigen Groß-Chance scheiterte Ibrahimovic an Barcelona-Goalie Victor Valdes (20.). Danach stolzierte er 70 Minuten weiter.