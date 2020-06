Milan: Inzaghi trotz Krise bestätigt

Nach wenigen Wochen im Jahr 2015 hat der AC Mailand fast all seine Ziele schon verspielt: Rang drei in der Liga ist meilenweit entfernt, im Pokal das Viertelfinal-Aus gegen Lazio Rom. Nach der ersten Enttäuschung gab sich Filippo Inzaghi aber schon wieder kämpferisch. „Ich bin sicher, wenn man mir Zeit gibt, wird Milan wieder das, was es einmal war“, kündigte der Trainer des AC Mailand nach dem bitteren K.o. gegen Lazio.

„Die Mannschaft lebt. Wir machen weiter und müssen daran glauben“, forderte der 41-Jährige. Durch die dritte Niederlage in Serie rutscht der 18-malige italienische Fußball-Meister allerdings tiefer in die Krise. Dennoch will Club-Präsident Silvio Berlusconi an AC-Ikone Inzaghi als Trainer festhalten - zumindest vorerst.

Das 0:1 (0:1) gegen das eine Halbzeit lang in Unterzahl spielende Lazio Rom mit dem früheren deutschen Nationalspieler Miroslav Klose bedeutete einen weiteren Tiefpunkt für den Traditionsclub. Platz drei in der Liga und den Gewinn der Coppa Italia hatte Berlusconi zu Jahresbeginn selbstbewusst als Ziel ausgegeben. Nach einem Punkt aus vier Spielen in der Liga und dem Pokal-Aus sind diese Ziele nach nur vier Wochen fast schon außer Reichweite. „Milans Todeskampf. Neuer K.o.! Flop auch in der Coppa Italia“, titelte „Tuttosport“.