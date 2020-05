Messi und Ronaldo zittern vor Hosiner

Weil er fürchtet, dass Philipp Hosiner wieder trifft und ihn in der Rangliste der besten Torjäger Europas einholt. Lediglich zwei Liga-Treffer hat Barcelonas Superstar noch Vorsprung auf den Burgenländer, der in dieser Saison schon 17-mal getroffen hat.

Paris : Einem gewissen Zlatan Ibrahimovic fällt jeden Montag das Frühstücks-Croissant aus dem Mund, wenn er in den Zeitungen die Ergebnisse der österreichischen Liga liest. Schon wieder hat dieser Hosiner zugeschlagen! Gegen Mattersburg sogar doppelt. Der Austria-Stürmer befindet sich derzeit also in bester Gesellschaft, was das Toreschießen auf dem Kontinent betrifft.