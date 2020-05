Messi erleidet Prellung im Knie

Der Schreck war groß bei Barcelona, die Erleichterung noch großer: Lionel Messis Knieverletzung hat sich nach einer genaueren Untersuchung als Bluterguss im linken Knie herausgestellt.

Schon nach Mitternacht gab " Barca" aber Entwarnung: Der Argentinier habe nur eine Knochenprellung am linken Knie erlitten, teilte der Club auf seiner Homepage mit. Der FC Barcelona schloss nicht einmal aus, dass Messi schon am kommenden Sonntag bei Betis Sevilla wieder auf Torjagd gehen kann, denn am Donnerstag trainierte er bereits wieder leicht.



Die Partie gegen Benfica hätte die große Show des dreimaligen Weltfußballers sein sollen. Messi wollte Gerd Müllers 40 Jahre alten Torrekord von 85 Pflichtspieltreffern in einem Kalenderjahr brechen. Ihm fehlt nur noch ein Tor, um mit dem früheren Goalgetter des FC Bayern München gleichzuziehen. Ein großer Teil der Zuschauer war am Mittwochabend ins Camp-Nou-Stadion gepilgert, nur um einen Messi-Rekord zu feiern, denn zuletzt hatte der 25-Jährige seine Treffer zumeist im Doppelpack fabriziert.