Meilinger will zur Austria

Meilinger ist nicht der einzige von Salzburg verliehene Spieler, dessen Leihe in diesen Tagen endet. Joaquin Boghossian konnte sich auch bei Cercle Brügge nicht durchsetzen. Die Belgier schafften zwar den Klassenerhalt, der Stürmer aus Uruguay spielte allerdings nur ein einziges Mal im Frühjahr von Beginn an und erzielte in acht Einsätzen gerade einmal ein Tor. Für den mit einem Transfervolumen von rund sechs Millionen Euro teuersten Flop der Red Bull Ära wird nun wieder ein neuer Klub gesucht. In Salzburg hat Boghossian keine Zukunft - trotz eines bis Sommer 2014 laufenden Vertrages.

Auch nicht nach Salzburg zurückkehren durften Yusuf Otubanjo und Christoph Martschinko. Der 20-jährige Nigerianer war von Sportchef Ralf Rangnick erst Ende November 2012 verpflichtet und da gleich mit einem Drei-Jahres-Vertrag ausgestattet worden. Nach einem Kurzeinsatz bei den Salzburger Profis wurde er im Jänner zum Kooperationsverein Pasching verliehen. Dort soll Otubanjo laut Salzburger Plänen auch bleiben, obwohl er im Frühjahr in der Regionalliga Mitte nur zu zwei Einsätzen und gerade einmal 93 Spielminuten gekommen ist. Auch beim 3:1-Erfolg des Cupsiegers von 2013 in Cup-Vorrunde des Bewerbes 2013/’14 bei Donau Linz stand der Nigerianer nicht im Kader der Paschinger.

Martschinko konnte hingegen seine Chance nutzen und war in der vergangenen Saison bei Wiener Neustadt Stammspieler. Der 19-Jährige soll trotzdem erneut verliehen werden, ob wieder nach Wiener Neustadt oder zu einem anderen Klub, ist noch völlig offen.