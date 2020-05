Mattersburg trotzt der Admira

Natürlich sind Sprechchöre mit dem Namen des Trainers der Gastmannschaft keine Seltenheit - auch nicht im Mattersburger Pappelstadion. Allerdings kommt es nicht allzu oft vor, dass der Inhalt der Gesänge freundlich und die Wiedergabe möglich ist, ohne rot vor Scham zu werden.



" Didi Kühbauer, Didi Kühbauer", sangen die Mattersburger Fans bei der Rückkehr des einstigen Publikumslieblings als Trainer von Tabellenführer Admira. Ganz ohne Sticheleien kamen dann aber auch die freundlichen Landsleute des 40-Jährigen nicht aus: " Didi, du weißt es: Hier regiert der SVM", war auf einem Plakat zu lesen.



Dass dies alles Erwähnung findet, lag durchaus auch an dem Gebotenen auf dem Spielfeld. Die Admiraner, mit der breiten Brust von elf ungeschlagenen Ligaspielen angereist, hatten gegen lauffreudige Mattersburger Mühe mit dem Spielaufbau.



Aktivster Akteur war lange Zeit Sascha Kever. Nie gehört? Macht nix. Der Schweizer Schiedsrichter leitete seine dritte Bundesliga-Partie in Österreich. In der 18. Minute ahndete er ein Elfer-würdiges Foul an Mattersburgs Höller als Schwalbe, in der 47. schickte er Admira-Stürmer Benjamin Sulimani nach einer Tätlichkeit (zu recht) mit Rot unter die Dusche.