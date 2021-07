Mattersburg gelang die Sensation

Salzburg kam zum Ausgleich, wenngleich es Diskussionen um das Tor von Keita gab (83.). Atanga hatte den Ball in den Strafraum gelupft. Mattersburg-Tormann Kuster war mit der Hand am Ball, doch Keita konnte die Kugel mitnehmen und abschließen. Danach hatte Mattersburg bei einem Schuss von Soriano noch Glück, der Ball prallte von der Stange in die Hände von Kuster.

Als schon alle an ein Remis glaubte, patzte Salzburgs Neuzugang Miranda, der eingewechselte Ibser rannte allein auf Stankovic zu und brachte den Ball via Außenrist zum Siegestor im Netz unter.

Salzburg verpatzte so die die Generalprobe für das Qualifikationsspiel zur Champions League gegen Malmö (am Mittwoch in Wals-Siezenheim).

Mattersburg - Salzburg 2:1 (1:0).

Tore: 1:0 ( 1.) Pink, 1:1 (83.) Keita, 2:1 (93.) Ibser

Mattersburg: Kuster; Malic, Mahrer, Prietl; Farkas, Sprangler, Jano, Novak (86. Höller); Perlak (72. Grgic); Onisiwo, Pink (64. Ibser).

Salzburg: Stankovic; Schmitz, Miranda, Hinteregger, Ulmer; Keita, Laimer (46. Berisha); Reyna (46. Minamino), Atanga; Djuricin (70. Oberlin), Soriano.

Gelbe Karten: Sprangler bzw. Schmitz. Mattersburg, Pappelstadion, 8.500 Zuschauer, SR Lechner.

