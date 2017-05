Mario Gomez singt "Mario Gomez ist ein Hurensohn"

Nach dem erfolgreichen Verbleib in der Bundesliga scheint bei Wolfsburgs Heimreise vom Relegationsspiel in Braunschweig einiges an Alkohol geflossen zu sein. Das zeigt ein im Mannschaftsbus der "Wölfe" mit einem Handy festgehaltenes Video.

In der Hauptrolle befindet sich der deutsche Teamstürmer Mario Gomez, der sich selbst "verhöhnt" und damit eine Antwort auf die Beleidigungen der Braunschweig-Anhänger liefert. Über die Geschmäcker lässt sich bekanntlich streiten.