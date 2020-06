Djuricin: Junger Mann mit viel Erfahrung

Ob es gar ein besonderes Spiel ist, weil bei seinem Abschied von Grün-Weiß nicht alles harmonisch verlaufen ist? "Überhaupt nicht. Das ist lange her. Ich hatte eine super Zeit bei Rapid und kenne die Hälfte der Mannschaft." Mit Terrence Boyd pflegt er aus gemeinsamen Zeiten im Internat von Hertha BSC eine besondere Freundschaft. Gut möglich, dass sich die beiden Mittelstürmer heute ein Fernduell in den beiden Strafräumen liefern. Was den 21-jährigen Djuricin heute auszeichnet? "Er hat extrem viel erlebt und geht speziell seit der letzten Verletzung viel ruhiger an die Sache heran", sagt Vater Goran, einst sein Trainer in der Jugend und heute erfolgreicher Coach beim ASK Ebreichsdorf. "Das stimmt. Ich mach’ mir nicht mehr den Druck, dass ich nach einer Verletzung zurückkommen und alles zerreißen muss", sagt der Junior. Für den Vater ist vor allem die Gesundheit wichtig. "Wir haben ja schon viel mitgemacht. Wenn ich nach dem Spiel weiß, dass es ihm gut geht, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Wenn er ein Tor schießt, ist das nur das Schlagobers auf der Torte."

Wer heute wen vernascht, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass sich Sturm erholt und mit dem 6:0 in Grödig eine Duftmarke gesetzt hat. "Wir pressen jetzt mehr an, stehen höher. Das kommt mir entgegen weil wir bei Ballgewinn schnell vor dem Tor sind", erklärt der Torjäger, dessen Qualitäten auch Zoran Barisic kennt. "Ich kenne ihn und seinen Papa schon lange", sagt der Rapid-Trainer. "Schön, dass er auf dem richtigen Weg ist. Er hat seine Karriere noch vor sich."