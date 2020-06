Manchester-Klubs mit dem Rücken zu Wand

In Englands Premier League im Titel-Infight kämpfen Manchesters Lokalrivalen City und United in der Europa League gegen den vorzeitigen Abschied. United muss am Donnerstag im Rennen um den Viertelfinal-Aufstieg in Bilbao zunächst eine 2:3-Niederlage nach dem Heimspiel drehen, ehe City zwei Stunden später zu Hause gegen Sporting Lissabon eine 0:1-Niederlage gutmachen will.



Englands Europacup-Titelträume könnten am Donnerstag hingegen endgültig ad acta liegen. Bei City wie auch United gab man sich vor den Rückspielen trotzdem gelassen. "Wir haben noch immer die Chance. Ich bin nicht beunruhigt", erklärte City-Trainer Roberto Mancini jüngst. Mehr gefordert ist voraussichtlich United in Bilbao. Die von Marcelo Bielsa betreuten Basken haben im heimischen San Mames in dieser Saison erst zweimal verloren.