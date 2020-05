Mainz und Hannover voran

Konstantere Leistungen zeigten Mainz und Hannover. Die in der Europa-League-Quali an Austria-Gegner Gaz Metan Medias gescheiterten Mainzer machten in Freiburg einen großen Schritt nach vorn (nämlich an die Tabellenspitze), und das ging so: In der 64. Minute bekamen die Südbadener den Ball nach einem Ivanschitz-Corner nicht aus ihrem Strafraum, Risse schoss ihn zur Gästeführung ins Netz. In der 74. Minute wurde Ivanschitz durch Julian Baumgartlinger ersetzt, Choupo-Moting erhöhte fünf Minuten auf 2:0, Cissés Anschlusstreffer kam zu spät (91.).



Hannover siegte mit Emanuel Pogatetz in Nürnberg 2:1 und bleibt den Mainzern auf den Fersen. Nach dem überraschenden Auftaktsieg bei Bayern München hat sich Borussia Mönchengladbach ohne den verletzten Abwehrchef Martin Stranzl gegen den VfB Stuttgart ( Martin Harnik spielte durch) mit einem 1:1 begnügen müssen. Bayern hingegen quälte seine Fans in Wolfsburg 90 Minuten lang, hatte Glück, dass ein Treffer von Helmes wegen angeblichen Abseits nicht gegeben wurde - und dann traf Luiz Gustavo zum glücklichen Sieg (91.).