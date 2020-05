Maierhofers glückloses Debüt

Es geht ja doch. Nach drei Monaten Stimmungsboykott wurde ein Teil der organisierten Fanszene von Rapid ein einziges Mal vor der Rapid-Viertelstunde laut - und zwar nicht, um die eigene Mannschaft zu unterstützen, sondern um Stefan Maierhofer auszupfeifen. Der Ex-Rapidler wurde bei seiner Präsentation vor Anpfiff von den 14.000 Salzburger Anhängern hingegen frenetisch gefeiert.



In Szene setzen konnte sich der Stürmer erstmals in Minute 26 mit einem Kopfball übers Tor, ansonsten war der "Lange" vor allem in der Defensive bei den Standards gefragt. Zu Beginn der Rapid-Viertelstunde verfehlte er die Entscheidung knapp. Zumindest durfte der 29-Jährige erstmals seit seiner Verletzung im Frühjahr durchspielen.