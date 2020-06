Real setzt auf Ronaldo-Comeback

Trotz eines wieder spielberechtigten Cristiano Ronaldo plagen Real Madrid vor dem richtungsweisenden Stadtduell mit Meister Atletico Personalsorgen. Neben Offensivspieler James Rodriguez muss Spaniens Tabellenführer am Samstagnachmittag (16.00 Uhr/live laola1.tv) im Estadio Vicente Calderon des unangenehmen Kontrahenten auch auf Abwehrchef Sergio Ramos und Außenverteidiger Marcelo verzichten.

Vier Zähler rangierten die „ Königlichen“ nach dem Sieg im Nachtragsspiel gegen den FC Sevilla vor dem FC Barcelona. Den Vorsprung würde Real gerne zumindest bis zum 22. März halten. Dann steht das direkte Duell der Erzrivalen im Camp Nou von Barcelona am Programm. Die Katalanen sind in der 22. Runde erst Sonntag in Bilbao im Einsatz, bei Athletic wartet Barcelona in der Liga aber schon seit über vier Jahren auf einen vollen Erfolg.

Real erkämpfte den 2:1-Erfolg gegen Sevilla teuer. James brach sich gegen die Andalusier den Mittelfußknochen und fehlt nun zwei Monate, Ramos wird beim Champions-League-Sieger aufgrund einer Muskelverletzung fünf Wochen ausfallen. Darüber hinaus ist vor der Partie bei Atletico mit Pepe ein weiterer Innenverteidiger verletzt, Marcelo fehlt aufgrund einer Sperre. „ Cristiano eilt zur Rettung“, titelte deshalb die Sporttageszeitung „Marca“.