Machtwechsel in der FIFA-Weltrangliste

Die Österreicher, die im August in Klagenfurt gegen die Slowakei ebenfalls 1:2 verloren haben, büßten zwei Plätze ein und scheinen unter insgesamt 206 Länder an 68. Stelle auf. In der bereinigten Reihung für Europa nehmen die Schützlinge von ÖFB-Teamchef Didi Constantini den 36. Rang ein. Der WM-Dritte Deutschland und die Türkei, die am 2. September auswärts bzw. vier Tage Später in Wien nächste ÖFB-Gegner in der EM-Qualifikation sind, belegen unverändert die Plätze 3 bzw. 24.



In den Top Ten ergab sich auch eine weitere bemerkenswerte Änderung. Der fünftplatzierte " Copa America"-Gewinner Uruguay löste Rekordweltmeister Brasilien als besten Südamerika-Vertreter ab. Von der 2:3-Niederlage der "Selecao" in Deutschland profitierten auch die Engländer, die die Brasilianer ebenfalls überholten und vor Urugay und Brasilien Vierte sind.