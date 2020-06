Lyon spielt für Österreich

Die Ausgangslage ist klar: Österreich hat im für die Vergabe der Europacup-Startplätze relevanten UEFA-Länderranking als 15. einen Koeffizienten von 26,325, Zypern liegt einen Rang dahinter mit einem Koeffizienten von 24,749.



Der 15. Platz garantiert in der übernächsten Saison zwei Startplätze in der Champions-League-Qualifikation (für den Meister und den Vizemeister) sowie drei Plätze in der Europa League (für den Cupsieger sowie den Dritt- und Viertplatzierten) der Bundesliga.



Der Vorsprung Österreichs ist ein ziemlich komfortabler. APOEL Nikosia muss gegen Lyon auf jeden Fall aufsteigen. Der Einzug ins Viertelfinale ist nach der 0:1-Hinspielniederlage nur mit einem höheren Heimsieg möglich.