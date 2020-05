Luxus-Arena für Europas beste Fußballer

Es war eines der größten Sorgenkinder der von der Ukraine und Polen gemeinsam veranstalteten EURO 2012.



Es schien, als würde der Umbau des NSK Olimpijskiyj in Kiew, besser bekannt als Olympia-Stadion, nicht rechtzeitig bis zum Beginn des Turniers im Juni fertig werden. Immer wieder gab es Bau-Stopps, immer wieder wurde über die Kosten gestritten, die von Tag zu Tag anstiegen.



Nun, acht Monate vor dem Turnierbeginn, ist jene Arena, in der am 1. Juli 2012 Europas bestes Nationalteam im Finale der EURO 2012 gekürt wird, aber doch fertig umgebaut worden. Fußball gespielt wird in der nicht mehr wiederzuerkennenden Arena zwar erst wieder am 11. November, da empfängt EM-Gastgeber Ukraine mit Deutschland einen der großen Favoriten auf den EM-Titel.



Feierlich eröffnet wurde das NSK Olimpijskyj aber bereits vergangene Woche. 60.000 Neugierige waren gekommen. Staatspräsident Viktor Janukowitsch und Boxidol Witali Klitschko lauschten Shakira. Der Popstar aus Kolumbien trällerte ihren Song "Waka Waka", das offizielle Lied der Fußball-WM 2010.