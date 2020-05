Louis Schaub: „Ich bin meiner Mutter ewig dankbar“

Das Europa-League-Play-off und die Gruppenphase – da ist jedes Spiel ein Highlight. Das Negativste war bisher das Heimspiel 2012 gegen den WAC: Ich habe aufgewärmt, und das Stadion war noch voll. Als ich eingewechselt worden bin, war es plötzlich fast leer. Dass die Fans vorzeitig gegangen sind, war eine schmerzhafte Erfahrung.

Warum treffen Sie im Europacup gegen meist stärkere Gegner öfter als in der Liga?

Es ist international für mich einfacher, weil die Gegner meistens offensiver spielen und ich dadurch mehr Platz für meine Aktionen bekomme.

Macht es auch Spaß, wenn etwa Wiener Neustadt mit neun Mann verteidigt?

Was heißt neun? Da sind es elf! (lacht) Aber das ist auch klar, und wir müssen es schaffen, dennoch genug Chancen herauszuspielen. Wenn wir wie geplant unser Pressing intensivieren und perfektionieren, wird es ohnehin jedes Team gegen uns schwer haben.

Wie viel Potenzial steckt in Rapid?

Die Qualität ist hoch, der Kader groß. Die Mischung passt, und den schlechten Abschluss im Herbst haben wir auch abgehakt. Wir können wirklich viel erreichen.

Welche Ziele verfolgen Sie persönlich?

Die haben in der Öffentlichkeit nichts verloren. Nur so viel: Es ist noch ein schwieriger Weg, um das zu erreichen, was ich in meinem Leben schaffen will.

Sie treten jetzt schon routiniert auf. Profitieren Sie vom Medientraining mit dem früheren ORF-Reporter Peter Elstner?

Das war sehr wichtig. Wir haben schon in der U-15 TV-Interviews nachgespielt und aufgenommen. Als ich mich da gesehen habe, war ich überrascht, dass ich so nervös war und Blödsinn geredet habe.

Carsten Jancker hat sich in seiner Tätigkeit als Nachwuchs-Chef nur einmal an eine breitere Öffentlichkeit gewandt: 2011, wegen Ihres Vertragsabschlusses. Haben Sie gespürt, wie überzeugt Rapid damals von Ihnen war?