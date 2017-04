Losglück für Österreichs Fußballdamen

Österreichs Frauen nehmen im Juli erstmals an einem Großereignis teil. Vor der heißen Phase der Vorbereitung auf die EM 2017 in den Niederlanden gab es am Dienstag die Auslosung für die Frauenfußball-WM 2019 in Frankreich.

Österreich trifft in Gruppe 7 auf Spanien, Finnland, Serbien und Israel. Die Gruppensieger sind fix qualifiziert, die vier besten Gruppenzweiten der sieben Gruppen spielen sich die verbleibenden zwei Plätze aus. Österreich wurde aus dem zweiten Topf gezogen.

Gruppen:

1: England, Russland, Wales, Bosnien und Herzegowina, Kasachstan

2: Schweiz, Schottland, Polen, Weißrussland, Albanien

3: Norwegen, Niederlande, Irland, Slowakei, Nordirland

4: Schweden, Dänemark, Ukraine, Ungarn, Kroatien

5: Deutschland, Island, Tschechien, Slowenien, Färöer

6: Italien, Belgien, Rumänien, Portugal, Moldau

7: Spanien, ÖSTERREICH, Finnland, Serbien, Israel

Modus: Gruppensieger fix bei WM, die vier besten Gruppenzweiten spielen im Play-off um einen Startplatz

Spieltermine: Gruppenspiele von 11. September 2017 bis 4. September 2018, Play-off im Oktober/November 2018