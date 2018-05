Loris Karius und das Tor zur Hölle

Ein verunglückter Auswurf vor die Beine von Benzema (52.), ein über die Finger gerutschter, haltbarer Ball von Bale (83.). Schon donnert das Twitter-Gewitter los, kommentiert wird im mehr oder weniger prominenten Wettlauf, was man ohnehin gesehen hat. Die unfassbare Tollpatschigkeit, die einem hochbezahlten Profi nicht zugebilligt wird. Vor Augen wird geführt, für welch einsamen, undankbaren, stets von Bestrafung bedrohten, schlicht beschissenen Job sich Karius entscheiden hat. Tormann – die Nummer 1, vor allem in der Hierarchie der Sündenböcke.

So liegt er auf dem Rasen von Kiew. Von keinem Mitspieler getröstet, in die Erwartungshaltung gepresst, sich zu entschuldigen. Ex-Torhüter Oliver Kahn, einst von seiner Unfehlbarkeit überzeugt, immer noch gerne in der Rolle des harten Hundes, verbeißt sich als ZDF-Analytiker in den guten Rat, Karius solle sich zum Weinen in den Kabinentrakt verdrücken. Auf der Wikipedia-Seite macht jemand seiner Geschmacklosigkeit Luft, fügt dem Geburtsdatum von Karius dessen Sterbetag hinzu: 26. Mai 2018, der Tag des Finales. Der Eintrag verschwindet wieder.

„Ich habe den Klub im Stich gelassen“ , sagt Karius und hat noch gar keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Die Bandbreite der Möglichkeiten scheint schmal. Ist die berufliche Karriere, also ein Lebensplan, zerstört, oder tritt der Idealfall ein, und der Trainer schickt ihn ins Reservistendasein, um irgendwann auf der Transferliste zu landen?

Loris Karius, geboren in Biberach an der Riß (Baden-Württemberg), wagte früh den Sprung auf die Insel, sammelte in der Reserve von Manchester City Erfahrung und wurde bei Mainz zum Bundesliga-Spieler. Jürgen Klopp holte ihn wegen seiner balltechnischen Fähigkeiten und seines selbstbewussten Auftretens nach Liverpool. „Eismann“, nannten sie ihn, gar „Botschafter des deutschen Fußballs“. Klopp schenkte ihm das Vertrauen, Englands Presse eigentlich nie. „Flutschfinger“ wird er genannt, als Tormann sei er nicht „wonderful“, eher „plunderful“. Und jetzt das.