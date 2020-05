Live: Wann geht's wieder los in der Fußball-Bundesliga?

Am Dienstag erteilte die Regierung grünes Licht für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga. In der für heute angesetzten Video-Konferenz, an der die Vertreter der Klubs teilnehmen, wurden die genauen Daten fixiert.

Abgestimmt wurde auch über die neue Möglichkeit, fünf Wechsel pro Spiel durchzuführen. Geklärt wurde ebenso, wie viele englische Wochen mit zwei Spielen in sieben Tagen angesetzt werden. Daraus ergibt sich der zeitliche Puffer (von zwei Wochen) für neue Corona-Probleme - bis spätestens 31. Juli müssen der UEFA die Europacupstarter genannt werden.

Die wichtigsten Termine im Überblick: Das Cupfinale zwischen Salzburg und Austria Lustenau findet am Freitag, 29. Mai ab 20.45 Uhr statt. Die Bundesliga nimmt nach fast genau drei Monaten Pause den Spielbetrieb am Dienstag und Mittwoch, 2. und 3. Juni wieder auf. Die zehn ausständigen Runden sollen bis 4. und 5. Juli fertig gespielt werden. Danach ist noch das Europacup-Play-off bis 15. Juli im Programm.

In der anschließenden Pressekonferenz werden die Entscheidungen dann präsentiert.

Der Live-Stream: