Sorianos Tor lässt Salzburg hoffen

Nach neun ungeschlagenen Auswärtsspielen in der Europa League hat es Salzburg erwischt: Im Sechzehntelfinal-Hinspiel kassierte der Meister in Villarreal eine 1:2-Niederlage, die aber höher ausfallen hätte müssen. Das Auswärtstor, das Soriano per Elfmeter erzielte, macht aber Hoffnung für das Rückspiel kommenden Donnerstag in der Red-Bull-Arena.

Beide Mannschaften starten mit einem einem 4-4-2 als taktische Grundordnung, allerdings waren Salzburgs Flügelspieler wesentlich offensiver positioniert. Diese Rollen übernahmen Bruno und Sabitzer, der den angeschlagenen Neuzugang Minamino (Adduktorenbeschwerden) ersetzte. Den Platz des Österreichers in der Doppelspitze übernahm mit Djuricin ein weiterer Winter-Neuzugang.

Trainer Hütter hatte sich also für eine offensive Aufstellungsvariante entschieden, einer offensiveren als beim 2:0 zum Frühjahrsstart in Wr. Neustadt.

Die Partie selbst war jener am Samstag gar nicht unähnlich. Wie in Wr. Neustadt hatte Salzburg in der gegnerischen Hälfte oft den Ball, aber auch wenig Platz. Denn Villarreal verschob seine zwei Viererketten perfekt und machte das Spielfeld horizontal extrem schmal.

Das bremste die Salzburger Versuche, ein Offensivpressing aufzuziehen, weil jeder misslungene Versuch in einen Konter mündete. Und im Gegensatz zum Bundesliga-Schlusslicht hat der Sechste der Primera Division die Qualität, nach Ballgewinn blitzschnell anzugreifen.

Die für Hütter gefährlichsten Villarreal-Spieler konnten schon in der vierten Minute ihre Gefährlichkeit andeuten: Der Russe Tscheryschew spielte nach einer artistischen Einlage den Argentinier Vietto frei, der aber daneben schoss (4.).

Das Salzburger Offensivpressing klappte in Minute 26 das erste Mal: Einen Djuricin-Schuss wehrte Sergio Asenjo mit dem Fuß ab. Noch spektakulärer war eine Parade des Villarreal-Keepers bei der zweiten Salzburger Chance, einem Kopfball von Ramalho nach einem Corner. Den zweiten Ball schoss Djuricin aus kurzer Distanz und spitzem Winkel übers Tor (29.).