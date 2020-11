CL-Kracher live: So steht es bei Salzburg gegen Bayern München

Es ist ein absolutes Top-Spiel, das da am Dienstag-Abend (ab 21 Uhr) in der Champions League auf uns wartet. Red Bull Salzburg empfängt Titelverteidiger Bayern München. Und das nur knapp 24 Stunden nach dem schweren Anschlag in Wien. Klar, dass da auch der Fußball etwas in den Hintergrund rückt. Wir begleiten Sie heute dennoch wie gewohnt durch dieses Spiel.

Jedenfalls reagierte auch die Sportwelt entsetzt ob der Geschehnisse der letzten Stunden. Die Salzburger werden den Opfern heute Abend auch mit einer Schweigeminute gedenken und auf den Dressen Trauerflor tragen. Von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen in und um das Stadion, in dem wegen Corona keine Zuschauer erlaubt sind, war vorerst nicht die Rede.