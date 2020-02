Live-Ticker: Schafft Salzburg das Wunder gegen Frankfurt?

Meister Red Bull Salzburg benötigt zum Weiterkommen in der Europa League am Donnerstag-Abend eine historische Aufholjagd. Noch nie in der Klubgeschichte haben die Salzburger im Europacup einen Drei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel noch wettgemacht. Der Glaube daran, dass das Husarenstück nach dem 1:4 bei Eintracht Frankfurt gelingen kann, ist aber da.