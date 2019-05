EL-Halbfinali live: Frankfurt und Arsenal in Führung

Eintracht Frankfurt will die Rolle des Favoritenschrecks auch im Halbfinale der Fußball-Europa-League gegen Chelsea weiter mit Erfolg spielen. " Chelsea ist Favorit. Wir wollen gegen den Über-Gegner aber wieder unsere Qualität zeigen und mutig spielen", kündigte Trainer Adi Hütter vor dem Duell mit den Londonern am Donnerstag an.

Für Chelsea bietet sich so wie für den Stadtrivalen Arsenal, der im zweiten Semifinal-Hinspiel Valencia empfängt, die Chance auf einen versöhnlichen Abschluss einer weitgehend verkorksten Saison. Für beide Londoner Clubs ist die Europa League die letzte Gelegenheit, in dieser Spielzeit doch noch einen Titel zu holen. Zudem beschert der Finalsieg in Baku dem Gewinner einen Fixplatz in der kommenden Champions-League-Gruppenphase, um den die "Blues" und die " Gunners" derzeit noch bangen müssen.