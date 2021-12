Bundesliga live: So steht es bei Salzburg, Sturm und WSG Tirol

Serienmeister Red Bull Salzburg bestreitet am Samstag die Generalprobe für sein Highlight des Jahres. Die "Bullen" wollen im Bundesliga-Heimspiel gegen den TSV Hartberg Selbstvertrauen für das Duell am Mittwoch mit dem FC Sevilla tanken. Gegen die Andalusier benötigen die Salzburger wieder im leeren Stadion in Wals-Siezenheim einen Punkt, um erstmals in der Klubgeschichte das Achtelfinale der Champions League zu erreichen.