Live-Spielstände in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga

3:0 gegen die Admira, 2:0 bei Wacker Innsbruck: Für Rapid hat die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga nach Wunsch begonnen. Sollten die Hütteldorfer diesen Trend auch am Samstag (17.00 Uhr) im Heimspiel gegen den ersten Verfolger Mattersburg fortsetzen können, wäre die "halbe Miete" im Kampf um Rang sieben, der die Europacup-Chance fix am Leben hält, wohl bereits eingefahren.

Bei einem Sieg würde der Vorsprung auf die Burgenländer auf fünf Punkte anwachsen. Das ist auch das erklärte Ziel der Truppe von Coach Dietmar Kühbauer. "Am Samstag wartet das in der Qualigruppe wichtigste Spiel auf uns. Jetzt können wir uns einen Polster verschaffen", betonte Noch-Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel. Damit würde man in den noch folgenden drei Runden vor dem Cup-Finale (1. Mai) nicht mehr so unter Druck stehen. "Dann wäre auch, wenn du einmal Punkte liegen lässt, nicht gleich wieder Weltuntergangsstimmung", meinte der Schweizer.

Sollten die Rapidler ihrer Favoritenrolle gerecht werden, wäre es ihr fünfter Ligasieg (in sieben Spielen) 2019. Der Cup-Finalist hätte damit so viele Erfolge wie im gesamten Herbst (in 18 Partien). "Es ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar, der mich sehr freut", sagte Bickel. Das 2018 noch angeknackste Selbstvertrauen der Spieler wächst von Woche zu Woche. "Wir haben Gas gegeben in der Vorbereitung, sind körperlich einen Schritt weiter und arbeiten gegen den Ball besser", fasste Abwehrspieler Christopher Dibon, der am Samstag sein 100. Match für die Rapidler bestreitet, zusammen. Und Kühbauer ergänzte: "Sie arbeiten auch mit dem Ball besser."