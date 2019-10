Live-Spielstände in der Champions League

Gegen den LASK hat er mit dem 2:1 in letzter Minute den Aufstieg in die Champions League endgültig fixiert. Gegen Real zeigte Emmanuel Dennis, genannt Bonaventure, dass der 21-jährige Nigerianer auch beim Weltklub in Madrid überzeugen kann.

Zwei Treffer erzielte der Stürmer des FC Brügge in Hälfte eins, am Ende schafften die Belgier ein ehrenwertes 2:2 (2:0) beim Rekordsieger der Champions League.

Knapp nach einer gut parierten Chance von Dennis auf das 0:3 fiel das 1:2 durch Ramos (55.). Sowohl das 0:1 als auch der Anschlusstreffer wurden durch das Einschreiten des Video-Schiris ermöglicht. In Minute 84 sah Brügge-Kapitän Vormer Gelb-Rot, den folgenden Freistoß köpfelte Casemiro zum 2:2 ins Eck. Den Auftakt hatte Real in Paris 0:3 verloren, der Aufstieg wackelt.