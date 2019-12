Live: So steht es in Salzburg und bei WAC gegen LASK

Zu guter Letzt will sich Hartberg nach der 0:5-Watschen bei der Wiener Austria zuhause gegen St. Pölten wieder in "Normalform" präsentieren. Heißt nach Trainer Markus Schopp: "Nicht von einer Euphorie anstecken lassen, diszipliniert, kompakt und nicht nachlässig agieren." Das wird gegen den erstarkten SKN auch nötig sein, will man Platz sechs bis ins Frühjahr verteidigen.