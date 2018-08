Live: ÖFB-Kaderbekanntgabe von Teamchef Foda

Nach dem Test gegen Schweden am 6. September in der neuen Generali Arena absolviert Franco Foda nach zehnmonatiger Vorlaufzeit sein erstes Pflichtspiel als Österreichs Teamchef. Am 11. September erfolgt für das ÖFB-Team in Bosnien-Herzegowina der Anpfiff in die Nations League. Heute Vormittag stellt Foda jedenfalls sein Personal vor, dem er zwei Siege in den kommenden zwei Aufgaben zutraut.