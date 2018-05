Live: Länderspiel Österreich - Russland 0:0

18:28 | Mirad Odobasic

Einige Überraschungen stecken in der Startaufstellungen des ÖFB-Teams. Der angeschlagene David Alaba spielt wie erwartet nicht von Anfang an. Dafür steht Peter Zulj von Sturm, Spieler des Jahres in der heimischen Bundesliga, erstmals in seiner Karriere in der ÖFB-Startformation.